アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃について、ロシア外務省は「国際法の原則に違反している」とする声明を出しました。ロシア外務省は2月28日、今回の攻撃について声明を発表し、「主権を有する独立した国連加盟国に対する武力侵略行為だ」として、「国際法の基本原則に違反する」と批判しました。声明では、アメリカが「過去数か月間にわたり世界秩序の柱である国際法を不安定化させる攻撃を繰り返している」と主張。「政