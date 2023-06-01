国連のグテーレス事務総長は、アメリカとイスラエルによる攻撃とイラン側の報復を非難し、敵対行為をすぐにやめ、緊張緩和を求める声明を発表しました。グテーレス事務総長は28日に発表した声明で、アメリカ、イスラエル、そしてイランを名指しし、武力行使は「国際的な平和と安全を損なう」と非難しました。また、「敵対行為の即時停止と緊張緩和」を求め、「これを怠れば、市民や地域の安定に重大な結末をもたらす、より広い地域