アメリカとイスラエルによるイランへの軍事攻撃を受けて、アメリカ政府は中東レバノンに住むアメリカ人に対し、国外退避を強く勧告しました。アメリカ国務省は2月28日、中東レバノンに住むアメリカ国民に対し、「民間の交通機関が利用できるうちに国外に退避するよう強く勧告する」と発表しました。イランに対する軍事攻撃を受けたもので、「レバノンへの渡航も控えるように強く求める」としています。レバノンでは過去にアメリカ