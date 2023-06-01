ロイター通信によりますと、EU＝ヨーロッパ連合の海軍部隊の関係者は先月28日、イランの革命防衛隊から「いかなる船舶もホルムズ海峡を通過することは許可されていない」との超短波通信を船舶が受信していると述べたということです。ホルムズ海峡は産油国が集まるペルシャ湾とアラビア海をつなぐ海峡で、世界の原油供給のおよそ20％を扱う重要な航路です。イランは長年にわたり、いかなる攻撃に対しても報復としてホルムズ海峡を封