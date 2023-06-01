アメリカとイスラエルがイランに軍事攻撃を行ったことについて、アメリカ議会下院のジョンソン議長は、トランプ政権が今週初めに超党派の議会幹部に対し、攻撃の可能性について詳細な説明を行っていたと明らかにしました。共和党のジョンソン下院議長は2月28日、アメリカとイスラエルによるイランへの軍事攻撃をめぐり、今週初め、超党派の議会上下両院の幹部8人がトランプ政権から「軍事行動が必要となる可能性について詳細な説明