アメリカとイスラエルによるイランへの軍事攻撃について、中国外務省の報道官は「深い懸念を表明する」という談話を発表しました。談話では「イランの国家主権や安全、領土の一体性は尊重されるべきだ」と強調。「軍事行動をただちに停止し、緊張を回避し、対話と交渉を再開し、中東地域の平和と安定を維持するよう呼びかける」として、対話による解決を訴えています。