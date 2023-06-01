イスラエルとアメリカがイランに攻撃を開始したことをめぐり、木原官房長官は1日、「イランは核兵器開発および地域を不安定化させる行動をやめるべきだ」と訴えました。木原官房長官「国際的な核不拡散体制の維持のためにも、イランによる核兵器開発は決して許されません。イランは核兵器開発および地域を不安定化させる行動をやめるべきです」木原官房長官はこのように話した上で、「事態の早期沈静化に向けて国際社会とも連携し