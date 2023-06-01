アメリカとイスラエルによるイランへの軍事攻撃を受け、マレーシアのアンワル首相はSNSで、「中東を破滅の瀬戸際に追い込んでいる」として「卑劣な行為だ」と非難しました。「即時かつ無条件の戦闘停止が不可欠だ」としたうえで、アメリカなどに対し、「事態のエスカレーションを阻止し、外交的な解決策を模索するよう強く求める」と強調しています。