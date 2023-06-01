【ブンデスリーガ第24節】(ライン・ネッカー・アレーナ)ホッフェンハイム 0-1(前半0-1)S・パウリ<得点者>[S]マティアス・ペレイラ・ラージ(45分+4)<警告>[ホ]オザン・カバク(21分)[S]ダネル・シナニ(38分)、藤田譲瑠チマ(80分)