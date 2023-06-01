アストロズの今井はウオーミングアップを終えると、チームとは別メニューでダッシュなどを行った。26日にオープン戦初登板のメッツ戦で右すね付近に打球が直撃したが「大丈夫」と話した。ジョー・イスパーダ監督も「少し痛みがあるみたいだけれど、歩き回っているし、いい感じだ」と回復を感じ取っている様子だった。