◇セリエAパルマー1ー1カリャリ（2026年2月27日）左手骨折で離脱していたパルマのGK鈴木彩艶が27日、ホームのカリャリ戦でベンチ入りした。昨年11月8日のACミラン戦で負傷した守護神は手術を受けた日本でのリハビリを経て、1月下旬にチームに合流。2月24日からチーム練習の一部に参加していた。試合は1―1で引き分けて出番はなかったが、復活に向けて大きく前進。実戦復帰を経て3月下旬の英国遠征で日本代表復帰を目指す