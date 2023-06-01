◇オープン戦ナショナルズ4―4アストロズ（2026年2月27日ウエストパームビーチ）ナショナルズの小笠原が8回から登板し、2回無安打無失点とアピールした。ブレーキの利いたカーブなどを織り交ぜ、マイナーの打者相手に4奪三振。「全球種を使って抑えられた。自信がついた」と笑みを浮かべた。メジャーキャンプに招待選手として参加している立場。21日のオープン戦初登板は先発で起用され、この日は8番手でマウンドに上