◇オープン戦ドジャース4―12ジャイアンツ（2026年2月27日スコッツデール）ドジャースの山本由伸投手（27）が27日（日本時間28日）、ジャイアンツ戦で3回5安打2失点で、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向け、最後の実戦登板を終えた。先頭打者に本塁打を許したが、最速は96・9マイル（約156キロ）を計測し4奪三振。日本の初戦となる1次ラウンドの6日台湾戦先発が見込まれる右腕が、上々の仕上がりを見せた。