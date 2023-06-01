ブルージェイズの岡本が、メジャー1年目のキャンプを一時的に打ち上げた。「動きだったり流れだったり、そういうものを含めて初めてだったので、2週間でだいぶ慣れた。レベルの高い選手と一緒に練習できたのは良かった」と納得の表情で語った。バント処理のドリルの際には軽快なランニングスローを披露。フリー打撃では33スイングで柵越え5発を放った。オープン戦4戦をケガなく終え、最後の3試合は全て長打をマークした。リラ