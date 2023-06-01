WOWOW×東海テレビ共同製作連続ドラマ『横浜ネイバーズ Season2』(3月7日スタート、毎週土曜22:00〜)の主題歌が、timeleszの新曲「Believers」に決定した。(左から)原嘉孝、大西流星本作は、中華街で育ったニートの青年・小柳龍一(大西流星)と、捜査一課の刑事・岩清水欽太(原嘉孝)、そして仲間たち“ネイバーズ”が横浜で起きる事件に挑むクライムサスペンス。Season2では、謎のステッカー事件をきっかけに連続殺人事件が発生し、