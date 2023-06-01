◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（２８日、オーストリア・ヒンツェンバッハ）女子個人第２５戦（ヒルサイズ＝ＨＳ９０メートル）が行われ、混合団体銅メダルメンバーの高梨沙羅（クラレ）は、２６年ミラノ・コルティナ五輪後の初のＷ杯で合計２２７・５点で８位だった。１回目に８４メートルを飛び７位と出遅れた。上位を目指した２回目も緩い追い風を受け８４メートルと飛距離を伸ばず順位を一つ下げた。五輪では、混