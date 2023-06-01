相鉄グループが、通勤定期の新規購入・区間変更を対象にした「YOKOHAMAどっちも定期」キャンペーンを実施します。対象条件を満たすと、相鉄グループの商業施設で使える「相鉄ポイント」が最大10,000ポイント付与されます。新横浜方面やJR直通方面への通勤ルートを見直す人にとって、交通と買い物の両方でメリットを取りやすい内容です。 相鉄グループ「YOKOHAMAどっちも定期 新規購入・区間変更キャンペーン」