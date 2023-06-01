空飛ぶバイク市場が、都市交通の次の選択肢として一気に存在感を高めています。Astute Analyticaの最新分析では、2025年から2033年にかけて年平均18.7%の成長が見込まれています。技術進化と都市課題の両方が重なった今だからこそ、数値で全体像を押さえておきたいテーマです☆ Astute Analytica「空飛ぶバイク市場成長予測レポート」 2024年市場規模：806億米ドル2033年予測市場規模：3,775億米ドル