YUMEKI初のスペシャルファンイベント「YUMEKI and FRIENDS : )」が、ぴあアリーナMMで開催されました。国境を越えて活動する仲間たちとのトークとダンスが連続し、会場全体がライブ感の高い一体空間になった夜です。3月には特番放送も予定され、当日の熱量をあらためて追える構成になっています。 YUMEKI「and FRIENDS : )」 開催日：2026年2月20日（金）会場：ぴあアリーナMM放送日時：2026年3月28日