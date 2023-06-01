台北ゲームショウ2026で注目を集めた『スターサンド・アイランド』が、Steam早期アクセスへ進みます。中華田園の世界観を軸にしながら、DIYや交流要素を広げるアップデート方針も同時に示されました。旧正月シーズン限定の特典構成が公開され、スタート直後から遊びの幅を作りやすい内容になっています☆ スターサンド・アイランド（Starsand Island）「Steam早期アクセス版」 Steam早期アクセス開始