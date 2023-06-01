美容医療の需要が伸びる一方で、外科手術の経験値をどう見極めるかは地方でも大きなテーマになっています。仙台駅前に開院した「RE CLINIQUE SENDAI（レクリニーク仙台）」は、外科専門性を前面に出した診療体制で注目を集めています。カウンセリング設計から術後フォローまでを一体化した、地域密着型の美容外科クリニックです☆ RE CLINIQUE SENDAI（レクリニーク仙台）「オーダーメイド外科診療体制」 &#