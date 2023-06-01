イスラエルとアメリカがイランに攻撃を開始し、中東情勢が緊迫化していることを受け、茂木外務大臣は、現地に滞在する日本人の退避に向け準備を行っていると明らかにしました。茂木外務大臣はきょう（1日）未明、外務省で記者団の取材に応じ、「イランによる核兵器開発は決して許されない」と話した上で、「事態の早期沈静化に向けて国際社会と連携し、引き続き必要なあらゆる外交努力を行っていく」と強調しました。また、イラン