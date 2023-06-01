◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（２８日、オーストリア・ヒンツェンバッハ） 女子個人第２５戦（ヒルサイズ＝ＨＳ９０メートル）が行われ、五輪で２つのメダルを獲得した丸山希（北野建設）は、２６年ミラノ・コルティナ五輪後、初のＷ杯で合計２１９・２点の１３位にとどまった。１回目に８２・５メートルを飛んで１１位と出遅れた。２回目も８３・５メートルと思うように飛距離が伸ばせず順位を落とした。初の五