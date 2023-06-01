アメリカとイスラエルがイランを軍事攻撃し、イランも報復攻撃を開始していることについて、国連のグテーレス事務総長は「国際平和と安全を損なうものだ」と非難しました。国連のグテーレス事務総長は先月28日、声明を発表し、「中東で軍事的な緊張が高まっていることを非難する」と述べ、アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃と、それに続くイランによる報復は「国際平和と安全を損なうものだ」と批判しました。その上で、敵