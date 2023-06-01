アメリカとイスラエルは28日、イランへの大規模攻撃に踏み切りました。イランも報復攻撃を開始していて、中東全域を巻き込んだ軍事衝突の激化が懸念されます。ワシントンから中継です。トランプ大統領はイランの核やミサイル開発の阻止を目的に軍事行動を開始したと表明し、イランの国民に体制転覆を呼びかけました。トランプ大統領は「エピック・フューリー」＝「壮絶な怒り」と名付けた今回の軍事作戦について、イランの核やミサ