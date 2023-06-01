アイドルグループ「嵐」の大野智さん（４５）が５月３１日をもって「ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」を退所すると、事務所公式サイトで発表した。嵐はコンサートツアー最終日となる同日をもって活動を終了することになっており、大野さんは「嵐活動終了後は、自分らしくマイペースに出来る事をやっていけたらと思っています」などとメッセージを掲載した。