アメリカとイスラエルがイランに対する攻撃を始めました。イランも反撃を開始し、情勢のさらなる悪化が懸念されます。アメリカトランプ大統領「（イランは）核開発の野心を放棄するあらゆる機会を拒否した。我々の目的はイランの政権による差し迫った脅威を排除することによりアメリカ国民を守ることだ」トランプ大統領は日本時間きのう、イランへの攻撃を始めたと発表しました。アメリカ議会下院のジョンソン議長は、トランプ政