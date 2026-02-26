セリエA 25/26の第27節 コモとレッチェの試合が、2月28日23:00にスタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャにて行われた。 コモはアナスタシオス・ドウビカス（FW）、ヘスス・ロドリゲス（FW）、マクサンス・カケレ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレッチェはラメック・バンダ（FW）、ワリド・シェディラ（FW）、アントニオ・ガッロ（DF）らが先発に名を連ねた。 14分に試合が動く。レ