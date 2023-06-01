北海道ボールパークFビレッジに、サウナ体験と食の回復導線を一体で設計した新スポットが登場予定です。「洞サウナ（DO SAUNA）」は、野球観戦の高揚感を静かに着地させる“ととのいの余白”をテーマにした施設です。同時オープン予定の玄米うどん専門店「絵空事」と連携し、汗をかいた後の一杯まで含めて整う流れをつくっています。 洞サウナ「Fビレッジ洞サウナ＆玄米うどん絵空事オープン計画始動」