ブルボンのひとくちパンシリーズに、ベリーの甘酸っぱさを前面に出した新作が加わります。「クリームあ〜んぱんときめきベリー袋」は、ピンクカラーの見た目と、いちご×ラズベリーの風味設計がポイントです。ひと口サイズで食べやすく、カルシウムとビタミンDも摂れるおやつとして展開中。 ブルボン「クリームあ〜んぱんときめきベリー袋」 内容量：38g袋形態発売日：2026年3月3日（火）箱形態発売日