『交響詩篇エウレカセブン』のアナログサウンドトラックが、20周年タイミングで復刻されます。2005年に限定販売されてすぐ完売した「ORIGINAL TRACKS 1」と「ORIGINAL TRACKS 2」が、2枚同時で再発売される企画です。本編の記憶と直結する楽曲群を、カラーヴァイナルで聴ける貴重な再プレスです！ 交響詩篇エウレカセブン「ORIGINAL TRACKS 1／ORIGINAL TRACKS 2」 情報解禁：2026年2月25日 17:00発売