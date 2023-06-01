近畿大学附属湯浅農場で育てた酒米「山田錦」を使う「近大酒」の新酒が、2026年3月3日から販売されます。今回登場するのは「純米吟醸近大酒」と「純米近大酒」の2種類です。学生の実習、地元酒蔵の醸造技術、学内デザイン教育が1本につながった地域連携プロジェクトです！ 近大酒「純米吟醸近大酒・純米近大酒」 発売日：2026年3月3日（火）販売商品：純米吟醸近大酒／純米近大酒原料米：山田錦100％