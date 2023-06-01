ニジゲンノモリ「ドラゴンクエスト アイランド」で、2026年2月21日に“りゅうおう”グリーティングが1日限定開催されます。会場は兵庫県淡路島のアトラクションエリア内「オノコガルド城裏周辺」で、現シリーズ終盤を飾る特別企画です。昨年反響の大きかった催しが再び実施され、冒険の記念を写真で残せる日になります！ ニジゲンノモリ「再臨！りゅうおうグリーティング in ドラゴンクエスト アイランド」