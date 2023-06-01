茨城県牛久市に、コンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 牛久」が2026年3月22日に開業します。開業地は国道6号付近で、工場や物流拠点が集まるエリアと駅周辺の両方へ動きやすい立地です。有事には客室を移設して災害支援に活用する「レスキューホテル」の役割も担う新拠点です。 HOTEL R9 The Yard「牛久」 開業日：2026年3月22日（日）予約受付開始日：2026年3月13日（金）15:00所在地：茨城県牛久市田