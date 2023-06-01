２８日午前１０時５０分頃、長野県白馬村北城でスノーモービルが横転し、女児が頭から出血していると１１９番があった。大町署や地元消防によると、オーストラリア国籍の小学生女児（８）がドクターヘリで同県松本市内の病院に搬送されたが、死亡が確認された。同署によると、女児は、母親で同国籍の会社員女性（３８）が運転するスノーモービルに同乗していた。スノーモービルは斜面に乗り上げたとみられる。女性にけがはなか