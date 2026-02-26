韓国伝統素材ヌビ生地を使ったバッグブランドpionunnalとフェイラーによるスペシャルコラボ「PIOFUL（ピオフル）」が登場。アルファベットモチーフが楽しいデザインは、親子で楽しめる可愛らしさが魅力です。シュニール織とヌビ素材を組み合わせたバッグや小物など、コラボならではのアイテムがラインアップ。特別感のあるシリーズをぜひチェックしてみてください♡ アルファベット柄の特別デザイン