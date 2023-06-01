2月28日で閉店の名古屋駅前の2つの百貨店。その最後を多くの人が見届けました。 【写真を見る】名鉄・近鉄最終営業日名古屋駅前の2つの百貨店が歴史に幕 （名鉄百貨店石川仁志社長）「ありがとうございました」 名鉄百貨店は2月28日午後7時をもって閉店し、約10分後に行われた閉店セレモニーには多くの人が駆けつけ、別れを惜しんでいました。 （50代女性）「お世話になった店員さんにもみんな挨拶ができて、最後にお