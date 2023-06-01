ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックに出場するアルペンスキー日本代表選手団が２８日、イタリア・コルティナの選手村に到着し、森井大輝ら４選手がスタッフらとともに笑顔で入村した。日本からは同パラリンピックに９６人が参加予定。競技は３月４日に始まり、開会式は同６日にベローナで行われ、同１５日まで熱い戦いが繰り広げられる。