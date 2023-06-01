【その他の画像・動画等を元記事で観る】 timeleszの新曲「Believers」が、なにわ男子の大西流星とtimeleszの原嘉孝がW主演を務めるドラマ『横浜ネイバーズ Season2』の主題歌に決定した。 ■主題歌入り本予告公開 本作は、大西演じる、中華街で育った“頭は切れるのに怠け者”というニートの青年・小柳龍一（通称：ロン）が、原演じる兄貴分の捜査一課の刑事・岩清水欽太（通称：欽ちゃん）や仲間たち“ネイバ