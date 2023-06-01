【モデルプレス＝2026/03/01】なにわ男子の大西流星とtimeleszの原嘉孝がW主演を務める「WOWOW×東海テレビ 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Season2」（3月7日〜4月25日：毎週土曜午後10時〜／全8話）の主題歌が、timeleszの新曲「Believers」に決定した。【写真】“令和版IWGP”と話題のドラマ、STARTO人気アイドルがW主演◆timelesz「横浜ネイバーズ Season2」主題歌担当Season2は、Season1よりもさらにサスペンスフルな物語