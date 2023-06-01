札幌で行列をつくる「たこ焼とえび焼 なかよし屋」が、広島県に初出店します。主役は、北海道羅臼の漁師が浜茹でした大だこを使うたこ焼きと、食感の違いを楽しめるえび焼きです。東広島店では塩・ソース・チーズ・てりたま・たらこマヨまでそろい、気分で選べる構成です☆ たこ焼とえび焼 なかよし屋「東広島店オープン」 オープン日：2026年2月21日（土）所在地：広島県東広島市西条町助実1189-1 ゆ