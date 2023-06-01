兵庫県西宮市の聖地に建設予定の「メシア聖堂」で、設計を担う建築家が決定しました。世界メシア教が発表した今回の人選は、建築そのものだけでなく周辺庭園まで含めた一体設計がポイントです。環境負荷を抑える素材選びや日本の伝統構法を視野に入れた計画として、今後の具体化が注目されています！ 世界メシア教「メシア聖堂・周辺庭園設計プロジェクト」 発表日：2026年2月27日建築家決定時期：202