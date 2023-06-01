リモート運用が広がるほど、重要システムの操作をどう見守るかが運用品質を左右します。システム証跡監査ツール「ESS REC 6」に、再鑑徹底と本人確認を強化した最新バージョンV6.2が加わります。監視の抜けを防ぐ仕組みと運用のしやすさを同時に高めたアップデートです！ エンカレッジ・テクノロジ「ESS REC 6 V6.2」 販売開始予定：2026年4月市場シェア実績：15年連続No.1累計採用実績：約600社Start