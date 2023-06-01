音楽ステージもグルメも体験企画も、同じ会場でまとめて楽しめる大型イベントが名古屋で開催されます。朝の情報番組「あさドレ♪」の世界観をベースにしているので、番組ファンが一日遊びやすい導線が組まれているのもポイントです。家族で過ごす週末に「見る」「食べる」「遊ぶ」を一気に入れたいときに、予定を立てやすい2日間になっています。 中京テレビ「あさドレ♪ちゃんの中京テレビ番組まつり」