高速回転機器やクリーン環境向け設備で、アクティブ磁気軸受の存在感が高まっています。QYResearchが、2026年から2032年までのグローバル市場予測をまとめた最新レポートを公表しました。市場規模の伸びと導入ハードルを同時に把握したい人に役立つ内容です。 QYResearch「アクティブ磁気軸受市場予測レポート」 公表日：2026年2月24日市場規模（2025年）：326百万米ドル市場規模（2026年）：345百万