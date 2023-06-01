KeyNote Creativeは、2026年4月からペットロスを抱える人向けのオンライン音楽プログラムを開始します。募集は2026年3月にスタートし、犬や猫を含む動物種を問わず参加できる設計です。場所を選ばず参加しながら、悲しみを急がせない時間を確保できる新しい支援プログラムです。 KeyNote Creative「オンラインペットロスケアプログラム」 開始時期：2026年4月募集開始：2026年3月形式：オンライン対象