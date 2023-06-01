なにわ男子の大西流星とtimeleszの原嘉孝がW主演を務め、3月7日午後10時からWOWOWで放送・配信される『横浜ネイバーズ Season2』（毎週土曜後10：00※全8話）の主題歌がtimeleszの歌う新曲「Believers」に決定した。ドラマの世界観に合わせた書き下ろし楽曲となっている。【動画】サスペンスフル満載…衝撃の真相が明らかになるシーズン2特報映像岩井圭也氏による人気小説をもとにした今作は東海テレビ・フジテレビ系で放送