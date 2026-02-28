日本航空（JAL）は、東京/羽田〜ドーハ線を3月3日まで欠航することを決めた。運休となるのは、東京/羽田発3月2日までと、ドーハ発3月3日までの計6便。影響人数は約1,000名。中東情勢を踏まえ、運航の安全が十分に保たれていることが確認できるまでの間欠航するとしている。同路線は1日1往復を運航している。アメリカとイスラエルはイランを攻撃し、イランは周辺国の米軍基地を報復攻撃、もしくは標的としているとみられている。中