アイドルグループ「嵐」の大野智（４５）が２８日、所属するＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴを５月末で退所することを発表した。同社は公式サイトで「２０２６年５月３１日（日）をもって、大野智が退所することをご報告いたします」と報告。「長きにわたり、応援してくださっているファンの皆様、関係者の皆様には心より御礼を申し上げます」と感謝をつづると「社としては、新たな道を歩むこととなる大野智の決断を