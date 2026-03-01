【マジアベーゼ 第二形態】 2027年1月 発売予定 価格：27,800円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 ファット・カンパニーより、2027年1月に発売予定の1/7スケールフィギュア「マジアベーゼ 第二形態」。こちらは、TVアニメ「魔法少女にあこがれて」に登場する主人公・柊うてなが変身したときの姿である「マジアベーゼ」を立体化したもの